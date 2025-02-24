سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 20 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2773 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3566 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4160 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4754 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 33280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 47540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 147849 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 237700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.24 % إلى نحو 2943 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.