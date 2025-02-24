انخفاض أسعار الزيت واللحوم والعدس اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الزيت، والعدس، واللحوم، والدواجن، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار الأرز، والسكر، والجبن الأبيض والرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.24 جنيه، بزيادة 1.78 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 55.7 جنيه، بزيادة 61 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.99 جنيه، بتراجع 83 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 85.93 جنيه، بتراجع 6.02 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.55 جنيه، بزيادة 1.15 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.65 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 55.82 جنيه، بتراجع 10.01 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.34 جنيه، بزيادة 4 قروش.

لتر زيت الذرة: 104.78 جنيه، بتراجع 3.54 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 393.56 جنيه، بتراجع 13.9 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 113.07 جنيه، بتراجع 1.96 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 29 جنيهًا، بزيادة 2.06 جنيه.

كيلو الفول السائب: 49.55 جنيه، بتراجع 45 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 131.34 جنيه، بزيادة 7.94 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 269.98 جنيه، بزيادة 10.26 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.92 جنيه، بتراجع 1.38 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 91.64 جنيه، بتراجع 17.59 جنيه.