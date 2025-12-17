سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع مجددا بمنتصف التعاملات

عاد سعر الذهب اليوم في مصر لارتفاع مجددا بنحو 15 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 17-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3840 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4937 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5760 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6582 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 46080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 65828 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 204726 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 329142 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.37% إلى نحو 4318 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.