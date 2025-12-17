شهدت أسعار الفضة قفزة في الأسواق العالمية، لتواصل مسيرتها الصعودية، حيث ارتفع المعدن الأبيض في التعاملات الفورية صباح اليوم الأربعاء ليسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق عند مستوى 66.52 دولاراً للأوقية.

وبحسب بيانات "بلومبرج"، جاءت هذه الزيادة بنسبة 3.29%، لتضاف إلى المكاسب التي حققها المعدن منذ افتتاح الجلسة عند 65.91 دولاراً.

ويشهد المعدن الأبيض واحدة من أقوى موجات الارتفاع التي شهدها العالم منذ عقود طويلة، حيث تتسارع وتيرة المكاسب بشكل لافت مقارنة بمستويات الأربعاء الماضي التي لامست فيها حاجز 61.61 دولارًا.

وتعكس هذه التحركات المتسارعة تغييرًا ملحوظا في اتجاهات السوق العالمية تجاه المعدن، مع انتقاله من نطاق التحرك التقليدي إلى موجة صعود شبه متواصلة تعكس قوة الطلب وتراجع مستويات المخزون المتاحة.

وتشير السجلات التاريخية إلى أن الفضة لم تشهد قفزات بهذا الحجم إلا في محطتين رئيسيتين فقط؛ الأولى تعود لعام 1980 حينما تجاوزت حاجز الـ 50 دولارًا قبل أن تتعرض لانهيار سريع، والثانية كانت في 2011 على وقع تداعيات الأزمة المالية العالمية.

إلا أن ما يميز الارتفاع الحالي هو صلابة أساساته، حيث يأتي مدعومًا بمزيج قوي من العوامل الاقتصادية والصناعية.

يتصدر هذه العوامل الطفرة في الطلب الصناعي، خاصة من قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، نظرًا لدور الفضة الجوهري في صناعة الألواح الشمسية والدوائر الإلكترونية الدقيقة.

وفي السياق ذاته، يتجه المستثمرون بأنظارهم نحو الفضة باعتبارها ملاذًا آمنا للتحوط من مخاطر التضخم، لا سيما مع بدء السياسة النقدية الأمريكية في التحول التدريجي نحو التيسير، وهو ما يعزز بريق الأصول البديلة.

وتلعب التوترات الجيوسياسية المشتعلة عالميًا دورًا محوريًا في دعم هذا الاتجاه الصاعد، بالتزامن مع تراجع مستويات الإنتاج في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض ملحوظ في مخزونات الفضة المسجلة لدى منصات التداول العالمية، مما يزيد من الضغط الإيجابي على الأسعار.