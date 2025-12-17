إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الزيت والفول والبيض واللحوم والذهب

كتب : أحمد الخطيب

02:05 م 17/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الفول، والبيض والزيت، واللحوم والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025، بينما انخفضت أسعار الحديد والأسمنت، والدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

