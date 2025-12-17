ارتفعت أسعار الفول، والبيض والزيت، واللحوم والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025، بينما انخفضت أسعار الحديد والأسمنت، والدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

64 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

8 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الفول والزيت واللحوم والجبن الرومي اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع مجددا بمنتصف التعاملات