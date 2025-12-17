إعلان

الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على طالب داخل مدرسة بالدقهلية

كتب : علاء عمران

03:21 م 17/12/2025

واقعة التعدي على طالب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابعت الأجهزة الأمنية ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تعليق مدعوم بصور، تضمن شكوى أحد أولياء الأمور من تعرض نجله للتعدي بالضرب داخل إحدى المدارس بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وبسؤال الشاكي، وهو سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، أفاد بتضرره من مدرس بذات الدائرة، لقيامه بالتعدي على نجله باستخدام عصا خشبية، ما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة.

وأوضح الشاكي أن الواقعة جاءت على خلفية مشادة كلامية نشبت بين نجله وإحدى زميلاته داخل الفصل الدراسي.

وبمواجهة المدرس المشكو في حقه، أقر بتدخله للفصل بين الطالب وزميلته أثناء تشاجرهما، منكرًا التعدي عليه بالضرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضا

"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

واقعة التعدي على طالب الدقهلية مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور