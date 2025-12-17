الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على طالب داخل مدرسة بالدقهلية

تابعت الأجهزة الأمنية ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تعليق مدعوم بصور، تضمن شكوى أحد أولياء الأمور من تعرض نجله للتعدي بالضرب داخل إحدى المدارس بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وبسؤال الشاكي، وهو سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، أفاد بتضرره من مدرس بذات الدائرة، لقيامه بالتعدي على نجله باستخدام عصا خشبية، ما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة.

وأوضح الشاكي أن الواقعة جاءت على خلفية مشادة كلامية نشبت بين نجله وإحدى زميلاته داخل الفصل الدراسي.

وبمواجهة المدرس المشكو في حقه، أقر بتدخله للفصل بين الطالب وزميلته أثناء تشاجرهما، منكرًا التعدي عليه بالضرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

