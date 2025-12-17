ارتفعت أسعار الفول، والزيت، واللحوم، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025، بينما انخفضت أسعار والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.95 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 57.75 جنيه، بزيادة جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.92 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 88.23 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.37 جنيه، بزيادة 63 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.82 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو العدس المعبأ: 66.61 جنيه، بزيادة 96 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.3 جنيه، بتراجع 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 105.73 جنيه، بزيادة 2.73 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 398.45 جنيه، بزيادة 3.18 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.31 جنيه، بتراجع 55 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.13 جنيه، بزيادة 6 قروش

كيلو الفول السائب: 51.81 جنيه، بزيادة 11 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 139.77 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 272.51 جنيه، بزيادة 5.04 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.17 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 99.22 جنيه، بتراجع 2.04 جنيه.