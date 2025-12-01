وزير البترول يعقد لقاءات لتعزيز تواجد الشركات المصرية في سلطنة عمان

التضامن: عدد الأطفال الملحقين بالحضانات في مصر نحو 1.7 مليون طفل

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة لقاءات ثنائية مع نظيره العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي ومسؤولين رفيعي المستوى من شركات عمانية، بحضور رؤساء شركات بتروجت وإنبي ووكيل الوزارة للمشروعات المهندس وائل لطفي، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية بالسلطنة خلال المشاركة في قمة الهيدروجين الأخضر 2025 في سلطنة عمان.

تناولت المباحثات تعزيز التعاون في مجالات البترول والتعدين، والتوسع في مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية العمانية، حيث أكد الوزير كريم بدوي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتزام مصر بتعميق التعاون الاستراتيجي في قطاع البترول والغاز، مستعرضًا قدرات الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات خارجية، ومشيرًا إلى الدور المحوري لشركة بتروجت في تنفيذ مشروعات الطاقة بالسلطنة بنجاح.

كما تطرقت المناقشات إلى فرص مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بعد التسجيل المسبق لدى مجلس المناقصات العماني، بالإضافة إلى متابعة التعاون الجاري بين شركة إيجاس وشركة نفط عمان في مجال الغاز الطبيعي، واستعراض فرص التعاون المحتملة في صناعة البتروكيماويات.

وعقد الوزير خلال الزيارة لقاءات مع مسؤولين من شركة هيدروجين عمان (هايدروم) والشركة العمانية للصهاريج (أوتكو)، حيث شدد خلال لقائه مع المهندس عبد العزيز الشيذاني، المدير العام لشركة هايدروم، على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي لتمكين الشركات المصرية، وعلى رأسها بتروجت، من المشاركة في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء العملاقة في مناطق صلالة والدقم، مع استعداد الشركات المصرية لتولي حزم أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات (EPC)، ومناقشة توطين منظومة تصدير الهيدروجين.

كما التقى الوزير المهندس سليم الهاشمي، المدير العام لشركة أوتكو، وتم خلال اللقاء استعراض سبل الاستفادة من القدرات الهندسية والصناعية المصرية، بما يشمل تنفيذ مشروعات خطوط الأنابيب ومرافق التخزين ومحطات التصدير، بالإضافة إلى مشاركة إنبي في خدمات الهندسة المتكاملة لمصفاة الدقم، ومناقشة إمكانية إطلاق برامج تدريب مشتركة وتبادل الخبرات بين أوتكو والشركات المصرية، خاصة المرتبطة بتخزين ونقل الأمونيا والهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وفي ختام اللقاءات، وجه الوزير كريم بدوي الشكر والتقدير لنظيره العماني المهندس سالم العوفي على دعمه للتعاون الثنائي، كما وجه دعوة للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مختلف مجالات الطاقة والبنية التحتية.