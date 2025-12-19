ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الجمعة 19-12-2025، مقارنة ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3850 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4950 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5775 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 46200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 205260 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 330000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10% إلى نحو 4328 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج