15% انخفاضا في أسعار "حمص الشام" مع دخول فصل الشتاء



كتبت- دينا خالد:

قال عبور فرج العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحمص شهدت تراجعا بالأسواق خلال العام الجاري، بنسبة انخفاض نحو 15% مقارنة بأسعار نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف العطار، لمصراوي، أن أسعار الحمص هبطت في سوق الجملة إلى نحو 49 ألف جنيه للطن، مقابل 55 ألف جنيه للطن في ديسمبر الماضي.

وسجل سعر الحمص السائب في الأسواق نحو 80 جنيها للكيلو، ويختلف السعر حسب الحجم.

وأرجع العطار، انخفاض الأسعار، إلى عده عوامل أهمها، استقرار سعر صرف الدولار، والاستراتيجية التي وضعتها الدولة (جدول الأولويات السلعية) لتوفير السلع الغذائية الأساسية كالفول والعدس والحمص كأولوية لتدبير العملة للاستيراد.

وأشار العطار، إلى أنه مع دخول فصل الشتاء يزداد الإقبال على الحمص بنسبة 50%.

وتستورد نحو 95% من استهلاكها من الحمص، وتأتي الأغلبية من تركيا.

ونطلق على الحمص، اسم "حمص الشام" لأننا كنا نستورده من بلاد الشام، ولكن في الوقت الحالي إنتاج هذه الدول لا يكفي استهلاكها، فأغلب الدول تستورد من تركيا وإيطاليا، بحسب تصريح سابق لرئيس شعبة العطارة.

وتزرع مصر الحمص لكن بكميات قليلة، وحجم حبة الحمص المصري أصغر وتسمى حمص 12 ملي، أما الحمص التركي حجمه أكبر ويسمى حمص 14 ملي.