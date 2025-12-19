ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، والعدس، والخيار، والسمك البلطي، والكابوريا، والحديد، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19-12-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، واللحوم، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض والعدس وانخفاض اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة