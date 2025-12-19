إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع العدس والبلطي والخيار والحديد والذهب

كتب : أحمد الخطيب

02:06 م 19/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، والعدس، والخيار، والسمك البلطي، والكابوريا، والحديد، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19-12-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، واللحوم، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض والعدس وانخفاض اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض أسعار الدواجن أسعار الأسماك سوق العبور أسعار مواد البناء أسعار الخضروات والفاكهة سعر الذهب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم| 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. والأرصاد تحذر المواطنين
- سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة