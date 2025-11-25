سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25-11-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 24-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25-11-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6303 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5515 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4728 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3678 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2626 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 196040 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 44120 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.63% إلى نحو 4090 دولار للأونصة، وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.