القاهرة - مصراوي:

ينظم المنتدى الدولي للعلوم التطبيقية والابتكار في دورته الـ27 بمدينة المنستير التونسية، منتصف ديسمبر المقبل، بعد أن احتضنت بانكوك الدورة الماضية.

والمنتدى الذي ينظمه المركز الوطني للنهوض بالعلوم والتجديد، يشهد مشاركة خبراء من 25 دولة، وشراكة محلية ودولية من المؤسسات ذات الاهتمام بالمجال البحثي المطروح، وبينها مؤسسات من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وكرواتيا وماليزيا وغيرها.

ويُعدّ المنتدى "منصة علمية دولية تجمع بين نخبة من الباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات والتخصصات، وتتركز أعمال هذه النسخة حول قضايا الانتقال الطاقي والبيئي وانعكاساتهما الاقتصادية والاجتماعية" وفق ما أكده مدير المركز أحمد رهيف.

وبحسب رهيف سيستقطب المنتدى الذي يمتد من 13 إلى 16 ديسمبر المقبل مشاركين من أكثر من 25 دولة، مشيرا إلى أن المنظمين سيسعون إلى "تعزيز جسور التعاون بين الباحثين والأساتذة الجامعيين وأصحاب المؤسسات الصناعية والخدمية، بهدف خلق شراكة مبتكرة تُسهم في دعم البحث العلمي والابتكار والتنمية على المستويين المحلي والدولي".

ويُشار إلى أن الدورة السابقة من المنتدى شهدت مشاركة ما يزيد عن 5 آلاف باحث من 92 دولة، فيما تُقام الدورة المقبلة في مدينة إسطنبول التركية خلال شهر أبريل/ نيسان 2026.