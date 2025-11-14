الذهب يسجل ارتفاعات قياسية.. خبير يكشف الأسباب

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار العالمية للذهب سجلت ارتفاعات كبيرة، متجاوزة 4230 دولاراً للأوقية، مما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي.

وأضاف ميلاد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الشمس"، أن سعر الذهب عيار 21 تجاوز 5600 جنيهًا، مرجعاً هذا الصعود للظروف السياسية العالمية وتوقعات خفض الفائدة على الدولار.

ورداً على سؤال حول الدمغة والمصنعية، أوضح رئيس شعبة الذهب أن المصنعية تمثل تكلفة التشغيل وربح التاجر، مشيراً إلى أنها لا تُطبق على الذهب المستعمل.

ولفت هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى تقلب الأسعار ساعة بساعة، مما يدفع التجاء للشراء بحذر، مؤكداً أن أي مزاعم عن استغلال التجار للمواطنين تمثل حالات فردية.

ووجه رئيس شعبة الذهب، نصحية للمقبلين على الزواج بالاستثمار في الذهب كملاذ آمن يرتفع قيمته على المدى الطويل، داعياً لشرائه عند توفر السيولة.