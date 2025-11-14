إعلان

الذهب يسجل ارتفاعات قياسية.. خبير يكشف الأسباب

كتب : حسن مرسي

08:31 م 14/11/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار العالمية للذهب سجلت ارتفاعات كبيرة، متجاوزة 4230 دولاراً للأوقية، مما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي.

وأضاف ميلاد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الشمس"، أن سعر الذهب عيار 21 تجاوز 5600 جنيهًا، مرجعاً هذا الصعود للظروف السياسية العالمية وتوقعات خفض الفائدة على الدولار.

ورداً على سؤال حول الدمغة والمصنعية، أوضح رئيس شعبة الذهب أن المصنعية تمثل تكلفة التشغيل وربح التاجر، مشيراً إلى أنها لا تُطبق على الذهب المستعمل.

ولفت هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى تقلب الأسعار ساعة بساعة، مما يدفع التجاء للشراء بحذر، مؤكداً أن أي مزاعم عن استغلال التجار للمواطنين تمثل حالات فردية.

ووجه رئيس شعبة الذهب، نصحية للمقبلين على الزواج بالاستثمار في الذهب كملاذ آمن يرتفع قيمته على المدى الطويل، داعياً لشرائه عند توفر السيولة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شعبة الذهب سعر الذهب هاني ميلاد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري