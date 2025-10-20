قفزت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال العامين الأخيرين لتصبح الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، متجاوزةً الكويت التي تُعد من أبرز المشترين الدائمين للغاز.

ووفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج، استقبلت مصر نحو 6.46 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية العام الجاري، بعد أن كانت تستورد كميات محدودة للغاية قبل عامين فقط، في المقابل، بلغت واردات الكويت 6.44 مليون طن خلال عام 2025.

وجاء هذا الارتفاع في الواردات المصرية نتيجة تراجع إنتاج الغاز المحلي بمعدلات سنوية من رقمين، بالتزامن مع زيادة الطلب المحلي، ما دفع البلاد للتحول إلى مستورد صافٍ للغاز العام الماضي لتجنب حدوث أزمة في الإمدادات.

وتسعى الحكومة المصرية حالياً إلى عكس هذا الاتجاه عبر خطط لزيادة صادرات الغاز خلال الأشهر الخمسة المقبلة، في محاولة لتحفيز الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في إنتاج الغاز، وذلك من خلال السماح لها بتصدير جزء من إنتاجها إلى الخارج.

وفي هذا الإطار، غادرت السفينة "إل إن جي إنديورانس" (LNG Endurance) ميناء إدكو يوم الجمعة الماضي محمّلة بشحنة غاز مسال هي الثانية من نوعها هذا الشهر، وتتجه حالياً قرب السواحل التركية من دون إعلان وجهتها النهائية. وكانت شحنة أخرى قد تم تصديرها من الميناء ذاته في سبتمبر الماضي.

في المقابل، تستعد الكويت لزيادة وارداتها من الغاز المسال، بعدما أنشأت أول منشأة برية دائمة في المنطقة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بطاقة استيعابية تبلغ 24 مليون طن سنوياً، وبتكلفة بلغت 2.9 مليار دولار.