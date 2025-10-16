شراكة بين "ليجاسى" و"فودافون" لتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين شركة ليجاسى للإدارة والتنمية، والقائمة على تشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، وشركة فودافون مصر الشريك التكنولوجي الرسمي والحصري للمتحف.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن ذلك يأتي في إطار رؤية المتحف المصري الكبير نحو تقديم تجربة سياحية متكاملة حيث تقوم شركة ڤودافون مصر من خلال هذه الاتفاقية بتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير عبر منصة ذكية متكاملة تعتمد على حلول إنترنت الأشياء (IoT) لتقديم تجربة استثنائية للزائرين.

وتتيح هذه المنظومة الذكية للمتحف المصري الكبير إدارة الموارد بصورة أكثر كفاءة بما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية للمتحف، مما يعكس التزام المتحف بالاستدامة البيئية.

وقد تم تصميم هذه المنصة بهيكل مرن قابل للتوسع والتطوير، بحيث يواكب نمو المتحف، مع إمكانية إضافة المزيد من التقنيات الذكية فى المستقبل دون التأثير على العمليات القائمة.

وأشار طلعت إلى أن المنظومة التي أضافتها شركة فودافون مصر إلى المتحف المصري الكبير ستسهم في تعزيز قدرات المتحف ومكانته العالمية لتجعل من أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة متحف ذكي يضم هذا الكم الكبير من المعروضات، وقدرات تكنولوجية بالغة الحداثة على النحو الذي يعكس عظمة الحضارة المصرية ويواكب في الوقت ذاته التطورات العالمية في إدارة المتاحف الذكية.

وأوضح أن هذه الشراكة ستنعكس إيجابًا على تجربة الزائر والسائح داخل هذا الصرح الذي يجسد عظمة مصر واتساع حضارتها وثراء تاريخها، من خلال تمكينهم من الاطلاع على معروضات متفردة، والاستمتاع بالمزايا التى توفرها التقنيات الحديثة.

وأضاف طلعت أن هذه الاتفاقية تكرس أن نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكمن في تطويع التكنولوجيا لتحقيق أثر تنموي ومعرفي وحضاري.