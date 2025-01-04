لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار البيض والحديد وارتفاع الدواجن والذهب

02:56 م السبت 04 يناير 2025

أسعار البيض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن، والأسمنت، والزيت، والسكر، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما انخفضت أسعار البيض والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

5 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

75 جنيها لكيلو البلطي...أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

ارتفاع أسعار اللحوم والسكر والزيت اليوم السبت في الأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت

خريطة الأسعار اليوم أسعار البيض أسعار اللحوم أسعار الحديد أسعار الخضراوات والفاكهة أسعار السمك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر من الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار وتحذير لمدة 3 أيام
توجيه جديد من السيسي بشأن البترول والغاز - تفاصيل