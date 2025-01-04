خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار البيض والحديد وارتفاع الدواجن والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن، والأسمنت، والزيت، والسكر، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما انخفضت أسعار البيض والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

5 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

75 جنيها لكيلو البلطي...أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

ارتفاع أسعار اللحوم والسكر والزيت اليوم السبت في الأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت