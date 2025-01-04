سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 7 جنيهات، بمنتصف التعاملات اليوم السبت في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2500 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3214 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3750 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4286 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30000 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.67 % إلى نحو 2640 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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