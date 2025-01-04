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ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

10:11 ص السبت 04 يناير 2025

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 103.14 جنيه، بزيادة 59 قرشًا، حسب بيانات بوابة الأسعار.
وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 90.07 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 116.21 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف أسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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