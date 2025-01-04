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انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:12 ص السبت 04 يناير 2025

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 164 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كرتونة البيض البلدي: 163.53 جنيه، بتراجع 5.96 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي كرتونة البيض
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