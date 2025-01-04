5 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تراوحت بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس تراوحت بين 4.5 و 9.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و11.5 جنيه.

البصل الأبيض تراوح بين 7 جنيهات و14 جنيهًا.

الكوسة تراوحت بين 10 جنيهات و17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي تراوح بين 4 و12 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي تراوح بين 16 و20 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي تراوح بين 14 و20 جنيهًا.

الملوخية تراوحت بين 6 و9 جنيهات.

الخيار الصوب تراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي تراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تراوحت بين 16 و24 جنيهًا.

بلح سيوي تراوح بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

يوسفي تراوح بين 6 و16 جنيهًا.

الليمون البلدي تراوح بين 30 و45 جنيهًا.