الإحصاء: 17.8% زيادة بعجز الميزان التجاري خلال ديسمبر

كتبت- شيرين صلاح:

بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.03 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023 مقابل 2.57 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 17.8%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 23.0% حيـث بلغـت 3.48 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023 مقابل 4.52 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز التراجع إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها:

أسمدة بنسبة 48.8٪ ، منتجات البترول بنسبة 46.8 ٪، الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 88.1% لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 35.5٪.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ( ملابس جاهزة بنسبة 24.9%، فواكه طازجة بنسبة 3.6 %، بترول خام بنسبة 60.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 5.0%

كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 8.2% حيث بلغت 6.51 مليار دولار خـلال شهـــر ديسمبر 2023 مقابـل 7.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وجاء ذلك بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 8.2 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 17.2%، فول صويا بنسبة 14.7%، خشب ومصنوعاته بنسبة 40.5%

) بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 24.7%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 80.2%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.8%، قمح بنسبة 20.7%.