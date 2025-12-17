إعلان

تعرف على خطوة سريعة لحماية رصيدك من الخصومات المفاجئة

كتب : آية محمد

03:34 م 17/12/2025

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

مع تزايد الاعتماد اليومي على خدمات المحمول برزت مشكلة الخصومات غير المبررة كإحدى أكثر الشكاوى تكرارًا بين المستخدمين، حيث يفاجأ كثيرون باشتراك خطوطهم في خدمات ترفيهية أو رسائل مدفوعة دون علمهم.


ولمواجهة هذه المشكلة، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسيلة سهلة للتحكم في الخدمات الترفيهية على خطوط المستخدمين من خلال كود موحد مجاني #155*، الذي يتيح الاستعلام عن جميع الخدمات المفعلة وإلغائها فورًا دون الحاجة للتواصل مع خدمة العملاء.


وبلغ العدد الإجمالي لاستخدام الكود المختصر المجاني #155* نحو 5.4 مليون عملية استعلام أو إلغاء لخدمات ترفيهية خلال النصف الأول من عام 2025، بحسب بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.


ويعمل الكود على جميع شبكات المحمول الأربعة في مصر"فودافون، واورنج، ووي، وإي آند" مما يمنح المشتركين السيطرة الكاملة على خدماتهم.


وفي حال اكتشاف خصم مبالغ مالية مقابل خدمات لم يتم الاشتراك بها، يوجه الجهاز المستخدمين للتواصل أولًا مع شركات المحمول لاسترداد المبالغ.


وإذا لم يتم حل المشكلة، يمكن تقديم شكوى رسمية إلى مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المشتركين.

