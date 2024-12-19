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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار البيض والدواجن وصعود الذهب

02:06 م الخميس 19 ديسمبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن والبيض خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الأسمنت اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الجمبري والمكرونة.. أسعار الأسماك الخميس في سوق العبور

ارتفاع الفلفل والملوخية.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الزيت والدقيق في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الخميس

خريطة الأسعار أسعار البيض الدواجن الذهب
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