ارتفاع الفلفل والملوخية.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفلفل الرومي، والبرتقال البلدي، والملوخية، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار الفلفل الحامي، واليوسفي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 5 و9 جنيهات.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأبيض بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.

الكوسة بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 13 و19 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 17 و23 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و75 جنيهًا

برتقال بلدي بين 7 و11 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

يوسفي بين 5 و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 25 و37 جنيهًا.