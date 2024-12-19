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انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

10:09 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- آية محمد:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 99.44 جنيه، بتراجع 1.06 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 83.46 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 116 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف أسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
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