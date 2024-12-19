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ارتفاع الجمبري والمكرونة.. أسعار الأسماك الخميس في سوق العبور

10:32 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

قلة الأسماك البحرية تسبب في زيادة أسعار البوري وا

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الجمبري الصغير، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار السبيط والكاليماري، مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 67 و71 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و100 جنيه، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و300 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و475 جنيهًا، بزيادة 135 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.

أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور
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