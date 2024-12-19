ارتفاع أسعار الأسمنت اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار طن الحديد الاستثماري، والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار طن حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37832.22 جنيه، بزيادة 111.11 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39618.47 جنيه، بتراجع 164.03 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2948.21 جنيه، بزيادة 54.43 جنيه.