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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن و البيض والجبن والذهب يواصل الانخفاض

03:29 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض والحديد والجبن خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يواصل الانخفاض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

انخفاض اللحوم والزيت وارتفاع الجبن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الطماطم والخيار .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين

خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار الحديد والأسمنت أسعار السمك
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