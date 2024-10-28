انخفاض اللحوم والزيت وارتفاع الجبن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم والزيت والفول والعدس والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.57 جنيه، بزيادة 47 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 53.36 جنيه، بتراجع 7.49 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.22 جنيها، بتراجع 2.78 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 80.28 جنيه، بتراجع 12.89 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.76 جنيه، بتراجع 3.39 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.9 جنيه، بتراجع 68 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 56.92 جنيه، بتراجع 11.64 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.59 جنيه، بزيادة 12 قرشا.

لتر زيت الذرة: 96.28 جنيهًا، بتراجع 12.98 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 401.05 جنيه، بتراجع 9.52 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.66 جنيهًا، بزيادة 1.66 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28 جنيها، بزيادة 1.7 جنيه.

كيلو الفول السائب: 43.25 جنيه، بتراجع 13 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 136.73 جنيه، بزيادة 21.15 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 261.68 جنيه، بزيادة 10.03 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.58 جنيه، بتراجع 89 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 90.63 جنيه، بتراجع 18.52 جنيه.