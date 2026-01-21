مباريات الأمس
"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج

كتب : محمد خيري

12:37 م 21/01/2026
ألقى الإعلامي أحمد شوبير الضوء على مستقبل المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، في ظل الغموض الذي يحيط باستمراره مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مع اقتراب نهاية تعاقده مع القلعة الحمراء.

عقد ديانج مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من شهر يونيو المقبل دون الرجوع لإدارة النادي.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أن نادي فالنسيا الإسباني تقدم بعرض رسمي لإدارة الأهلي لضم اللاعب، مقابل شراء الفترة المتبقية من عقده.

وأشار إلى أن العرض المالي بلغ نحو 500 ألف يورو، إلا أن إدارة الأهلي ترفض وتتمسك باستمرار ديانج حتى نهاية الموسم، في ظل اعتماد الجهاز الفني على خدماته، بينما يبدي اللاعب رغبة قوية في خوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال يناير الجاري.

وأكد شوبير أن فالنسيا يضغط بقوة لإتمام الصفقة خلال الميركاتو الشتوي الحالي، في وقت أبدت فيه إدارة الأهلي مرونة مبدئية تجاه مناقشة العرض، دون حسم القرار النهائي حتى الآن.

ديانج أليو ديانج الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي شوبير رحيل ديانج

