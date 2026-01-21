فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر

أعلن محمد منصور المتحدث باسم "اللجنة المصرية الإغاثية" في قطاع غزة، الأربعاء، استشهاد 3 صحفيين من طاقم اللجنة، إثر استهداف جوي إسرائيلي مباشر لمركبتهم أثناء تأديتهم مهامهم في منطقة "نتساريم" وسط القطاع.

وأوضح منصور في تصريحات لقناة "العربية – الحدث"، أن الصحفيين الثلاثة كانوا في مهمة إعلامية رسمية لتغطية وتوثيق أعمال التجهيز الجارية لـ"أكبر مخيم إغاثي على مستوى قطاع غزة" في منطقة نتساريم.

وأكد المتحدث أن الفريق كان يمارس عمله المعتاد بشكل يومي، وأن السيارة المستهدفة تابعة للجنة المصرية بشكل رسمي وتحمل شعارها بوضوح، مما يؤكد الطبيعة الإنسانية للمهمة.

ورغم ذلك، قصفت الطائرات الإسرائيلية المركبة بشكل مباشر ومتعمد.

وكشفت المصادر الطبية ووسائل الإعلام الفلسطينية عن أسماء الصحفيين الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال في هذه الغارة، وهم: محمد صلاح قشطة، عبد الرؤوف سمير شعت، أنس غنيم.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن جثمان أحد الشهداء وصل إلى المستشفى "دون ملامح"؛ نتيجة شدة الاستهداف المباشر للسيارة التي كان يستقلها إعلاميون معتمدون داخل منطقة عمل إنساني معروفة.