"سدد لها 18 طعنة".. ضبط متهم بقتل زوجته داخل شقتهما بأسيوط

كتب : محمود عجمي

06:29 م 21/01/2026

"سدد لها 18 طعنة".. ضبط متهم بقتل زوجته داخل شقتهم

أسيوط - محمود عجمي:

ألقت الأجهزة الأمنية في أسيوط القبض على رجل متهم بقتل زوجته بعد تسديد 18 طعنة لها داخل شقتهما بشارع البندر في نطاق قسم شرطة أول أسيوط، إثر خلافات زوجية بينهما.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة عن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على زوجته باستخدام سلاح أبيض داخل مسكنهما.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وأسفرت المعاينة عن تحديد هوية المتهم "م. ي"، تاجر مواشي، الذي قام بطعن زوجته "م. و" 18 طعنة متفرقة بالجسد نتيجة خلافات أسرية.

وجرى نقل المجني عليها إلى مستشفى الإيمان العام في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها أثناء تلقي العلاج. وتم التحفظ على الجثمان داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت بدورها إلى مسرح الجريمة لمعاينته، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية مدير أمن أسيوط قسم شرطة أول أسيوط متهم بقتل زوجته النيابة العامة مستشفى الإيمان العام

