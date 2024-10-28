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ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

10:02 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 180.39 جنيه، بزيادة 3.42 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 181.88 جنيه، بزيادة 59 قرشا

أسعار البيض كرتونة البيض البيض البلدي مجلس الوزراء
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