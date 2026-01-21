إعادة توزيع درجات امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

أعلن الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم انتهت، بعد تصحيح عينة عشوائية من أوراق الطلاب، إلى قرار بإعادة توزيع درجات بعض نقاط امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية، وتعديل نموذج الإجابة بما يخدم مصلحة الطلاب ويضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك عقب شكاوى بعض أولياء الأمور والطلاب من صعوبة امتحان مادة الهندسة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026. وفي استجابة سريعة، وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص الامتحان بدقة، للتحقق من مطابقة الأسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية وارتباطها بكتاب المدرسة وكتاب التقييمات، مع مراعاة مستويات الطلاب المختلفة.

وأشار الدكتور خالد قبيصي إلى أن اللجنة الفنية أكدت أن الأسئلة جاءت مطابقة تمامًا لمواصفات الورقة المعتمدة من مستشار مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم، وشملت مستويات معرفية متنوعة: المتوسط، فوق المتوسط، والمتميز. كما أكدت اللجنة أن جميع الأسئلة واردة في الكتاب المدرسي وكتاب التقييمات الصادر عن الوزارة.

وبناءً على ذلك، تقرر إعادة توزيع درجات بعض نقاط الامتحان وتعديل نموذج الإجابة بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الطلاب، بعد مراجعة عينة عشوائية من أوراق الإجابة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم أنها تتابع عن كثب جميع مراحل العملية الامتحانية، بدءًا من وضع الأسئلة وصولًا إلى أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مُطمئنة الطلاب وأولياء الأمور بأن مصلحة الطالب هي الأولوية القصوى، وأن أعمال التقييم تتم بأعلى درجات الدقة والإنصاف.