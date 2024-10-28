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سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين

01:41 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2480 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3188 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3720 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4251 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 29760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.62% إلى نحو 2730 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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