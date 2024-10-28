انخفاض الطماطم والخيار .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الطماطم والخيار والبصل الأبيض والكوسة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار الباذنجان والفلفل والملوخية مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 7.5 و12.5 جنيهًا، بتراجع 2.5 جنيه.

البطاطس: تتراوح بين 11 و19 جنيهًا.

البصل الأبيض: يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و 13 جنيها.

الكوسة: تتراوح بين 8 و12 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 9 و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات 12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الملوخية: تتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي: يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

برتقال بلدي: يتراوح بين 9 و11 جنيها، بزيادة 3 جنيهات

الليمون البلدي: يتراوح بين 5 و13جنيهًا.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.