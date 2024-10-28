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انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

10:58 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

السمك البلطي

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كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما ارتفع سعر السبيط و الكابوريا والجمبري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 79 و81 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و200 جنيهًا.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 175 و315 جنيه، بزيادة 15 جنيها.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و135 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا، بزيادة 20 جنيها.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيها.

السمك البلطي أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور الكابوريا الجمبري
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