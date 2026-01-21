أسعار الفضة ترتفع لمستويات غير مسبوقة.. خبراء يوضحون أسباب الصعود

كتب- أحمد الخطيب:

واصلت أسعار الفضة تسجيل قفزات قوية لتبلغ مستويات تاريخية جديدة، مدفوعة بمزيج من التوترات الجيوسياسية ونقص المعروض عالميًا، إلى جانب تصاعد الإقبال الاستثماري على المعدن الأبيض كملاذ آمن.

وسجلت الفضة خلال تداولات اليوم مستوى تاريخيًا بلغ 95.5 دولارًا للأوقية، قبل أن تتراجع قليلًا إلى نحو 94 دولارًا، وذلك عقب أسبوع متقلب قفزت خلاله الأسعار من 80 إلى 93 دولارًا، قبل أن تغلق عند 90 دولارًا للأوقية، محققة مكاسب أسبوعية تجاوزت 10 دولارات.

أكد خبراء أن القفزات القوية التي تشهدها أسعار الفضة خلال الفترة الحالية تعود إلى تداخل عوامل جيوسياسية واقتصادية، على رأسها تصاعد التوترات العالمية، وتصريحات الإدارة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية وملفات سياسية حساسة، إلى جانب نقص المعروض مقابل طلب متزايد، وهو ما دفع المستثمرين للتوجه بقوة نحو الفضة كملاذ آمن.

التوترات الجيوسياسية والرسوم جمركية تدعم موجة الصعود

وأكد مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث بشركة أكيومن لإدارة الأصول، أن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وأوروبا، وملف جرينلاند، فضلًا عن التصريحات المتلاحقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلقت حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية، ما دفع المستثمرين للتوجه بقوة نحو الفضة جنبًا إلى جنب مع الذهب.

وأضاف أن استمرار هذه العوامل يدعم بقاء موجة الصعود، خاصة في ظل النظرة السلبية المتزايدة تجاه الدولار.

من جانبه، أرجع جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، الارتفاع القياسي إلى الإقبال القوي على شراء خام الفضة بالتزامن مع نقص واضح في المعروض، ما خلق فجوة بين العرض والطلب دفعت الأسعار للصعود السريع، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية والحديث عن فرض رسوم جمركية جديدة زادت من حدة القلق داخل الأسواق.

بدوره، قال كريم حمدان، تاجر فضة وخبير معادن ثمينة، إن موجة الصعود جاءت أسرع وأقوى من التوقعات، موضحًا أن تصريحات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية والملفات الجيوسياسية الحساسة كانت الشرارة المباشرة لتسارع الارتفاعات، مؤكدًا أن أي تصريح مفاجئ بات قادرًا على إحداث تقلبات حادة في أسواق الفضة.

وأضاف أن الأزمة امتدت إلى السوق الفعلي مع وجود عجز واضح في الخام مقابل زيادة الطلب، ما دفع التعامل بنظام الحجز المسبق وقلّص فرص التسليم الفوري.

