"أننا سعداء بوجوده".. أمين عام الناتو يشيد بترامب في دافوس

(د ب أ)

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس اليوم الأربعاء.

وقال روته، خلال جلسة نقاش، "أعتقد حقا أننا سعداء بوجوده هنا، لأنه دفعنا في أوروبا إلى التحرك، ومواجهة التداعيات التي تقتضي بأن نهتم بصورة أكبر بدفاعاتنا".

وأضاف روته أن القرار الذي تم اتخاذه في يونيو/حزيران الماضي بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى 5ر1% لمجالات أخرى متعلقة بالدفاع والأمن، كان مهما بهذا الشأن.

وقال روته "أنا مقتنع تماما بأنه لولا دونالد ترامب، لما كنا قد اتخذنا هذه القرارات".

من جانبه، أكد ترامب، في خطاب ألقاه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، أنه لن يستخدم القوة للسيطرة على جرينلاند مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تشهد ازدهارا بينما أوروبا "لا تسير في الاتجاه الصحيح"، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس (أ ب).

وتهدد طموحات ترامب الخاصة بانتزاع السيطرة على جرينلاند من الدنمارك حليفة الولايات المتحدة في حلف (الناتو) بتفكيك العلاقات مع العديد من أقرب حلفاء واشنطن.

وسعى ترامب إلى تسليط الضوء على جهوده للسيطرة على التضخم وتنشيط الاقتصاد في الولايات المتحدة.

لكن حضوره في تجمع النخبة العالمية ركز بشكل أكبر على انتقاداته للدول الأخرى. وكرر قوله إن الولايات المتحدة هي الأقدر على السيطرة على جرينلاند، وسخر من معظم دول أوروبا لمعارضتها الفكرة.

وقال ترامب: "هذه الجزيرة الضخمة وغير المحصنة هي في الواقع جزء من أمريكا الشمالية. هذه أراضينا."

وأضاف ترامب أيضا: "عندما تزدهر أمريكا، يزدهر العالم كله"، و"أنتم جميعا تتبعوننا في الهبوط كما تتبعوننا في الصعود."

ومن المتوقع أن تكون السياسة الخارجية، وهيمنة واشنطن على نصف الكرة الأرضية الغربي، محور اهتمام أكبر غدا الخميس، حيث من المقرر أن يناقش الرئيس الجمهوري مسألة "مجلس السلام" الذي يقوم بتشكيله للإشراف على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية في حرب إسرائيل مع حماس.

ومن المقرر أن يعقد ترامب أيضا نحو خمس لقاءات ثنائية مع قادة أجانب، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية.