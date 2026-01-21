هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟

في وقت تشهد فيه المكملات الغذائية رواجا واسعا بين الراغبين في بناء العضلات أو فقدان الوزن، تكشف دراسات طبية حديثة عن جانب مظلم قد لا يدركه كثيرون، يتمثل في مخاطر صحية جسيمة تهدد الكبد.

ووفقا لموقع Everyday Health، كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع ملحوظ في حالات إصابة الكبد الحادة المرتبطة باستخدام منتجات يروج لها على أنها تعزز نمو العضلات أو تساعد على إنقاص الوزن.

وأوضحت الدراسة أن أعداد المرضى الذين يدخلون المستشفيات بسبب إصابات كبدية شديدة ناجمة عن المكملات العشبية والغذائية في تزايد مستمر، إذ قام الباحثون في مستشفى الأمير ألفريد الملكي بمراجعة السجلات الطبية لـ184 بالغا أدخلوا المستشفى بين عامي 2009 و2020 نتيجة إصابات كبدية مرتبطة بتعاطي أدوية أو مكملات.

ووفقا للدراسة، لاحظ الباحثون وجود صلة واضحة بين استخدام المكملات الغذائية وحدوث إصابات كبدية، خاصة في حالات لم تكن الأدوية المستخدمة فيها معروفة تقليديا بتسببها في تلف الكبد.

وأوضحوا أن الكبد يلعب دورا أساسيا في تكسير الأدوية وإنتاج العصارة الصفراوية اللازمة لعملية الهضم، إلا أن بعض الأدوية والمكملات قد تلحق به ضررا أثناء قيامه بهذه الوظائف الحيوية.

أقرأ أيضًا:

راقبها في الشتاء.. أعراض خطيرة تكشف انسداد شرايين القلب



8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها



أكثر 6 حيوانات تخاف منها الثعابين- لن تخطر على بالك



مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين عبدالوهاب



6 فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟



