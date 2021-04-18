تراجع كبير في أسعار الدواجن في بداية الأسبوع.. والكيلو يهبط 5 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، بحسب ما ذكره عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة هبط إلى 25 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا، لتباع للمستهلك بين 30 و31 جنيهًا، بحسب المنطقة التي تباع بها.

وأرجع السيد، تراجع الأسعار إلى انخفاض الطلب بعد الدخول في شهر رمضان، وهذا الأمر طبيعي يحدث بالأسواق كل عام.

وقال السيد، إن سعر كرتونة البيض ارتفع في المزرعة جنيهين لتباع بقيمة 32 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا، وللمستهلك 36 جنيهًا في الأسواق.

وبحسب رئيس الشعبة، سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 36 جنيهًا، لتباع للمستهلك بين 42 و43 جنيهًا.

ووفقا لقول رئيس الشعبة، فإن سعر الكتكوت يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.