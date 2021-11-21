شعبة مواد البناء: 300 جنيه انخفاضًا في سعر طن الحديد بالأسواق

كتبت-شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحديد تسليم أرض المصنع تراجعت 300 جنيه للطن مع بداية تعاملات الأسبوع.

وأرجع الزيني تراجع الأسعار إلى قرار إيقاف رسوم الحماية علي حديد التسليح والبليت.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة، الأحد الماضي، إيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، على أن يبدأ العمل بالقرار باليوم التالي من تاريخ إصداره.

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت.

ووفقا لقول الزيني، فإن متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حاليا يتراوح بين 14700 ألف جنيه و15 ألف جنيه.

ومتوسط سعر طن الحديد للمستهلك يتراوح بين 15 ألف جنيه و15500 جنيه.

وكانت أسعار الحديد تراجعت بين 300 و400 جنيه للمستهلك بالأسواق في كلا من شركة حديد عز وبعض المصانع الاستثمارية، وفقا لقول الزيني سابقا.

وتوقع رئيس الشعبة مزيدا من التراجع في أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.