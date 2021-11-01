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معيط: لا نية لإعداد مشروع قانون جديد للتجاوز عن مقابل تأخير سداد الضرائب

01:45 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
معيط: لا نية لإعداد مشروع قانون جديد للتجاوز عن مقابل تأخير سداد الضرائب

وزير المالية محمد معيط

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا نية مطلقًا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

ودعا الوزير جميع الممولين والمحاسبين للاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم 16 لسنة 2020 التي تتضمن إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.

وأوضح أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة المساءلة، مشيرا إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا صحة مطلقًا لما تردد حول قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بعرض مشروع قانون جديد على الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

وطالب عبد القادر الممولين والمكلفين بالالتزام بسداد الضرائب المستحقة عليهم واجبة الأداء في المواعيد المقررة قانونًا حتى لا يتعرضوا للمساءلة، أو يتحملوا مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد.

محمد معيط تأخير سداد الضرائب وزارة المالية مصلحة الضرائب

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