  • عاجل:لا تتعرضوا للشمس.. الأرصاد تحذر من الأشعة فوق البنفسجية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاستفتاء التعديلات الدستورية الطقس الدوري المصري عزل البشير أمم أفريقيا 2019

    جنيهان زيادة بكيلو الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    12:20 م الأربعاء 24 أبريل 2019
    جنيهان زيادة بكيلو الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أسعار الخضروات والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو الليمون البلدي في سوق العبور، جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 17 و21 جنيها.

    وفي المقابل تراجع سعر كيلو الملوخية، جنيها واحدا، ليتراوح بين 6 و8 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

    البطاطس بين 4 و5 جنيهات.

    البصل بين 3 و6 جنيهات.

    الكوسة بين 2.75 و3.75 جنيه.

    الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

    الملوخية بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الخيار البلدي بين 4 و6 جينهات.

    البسلة بين 7 و10 جنيهات.

    القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات.

    البرتقال السكري بين 5 و6 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

    اليوسفي بين 3.5 جنيه و 8 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها، بزيادة جنيهين.

    الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

    الموز البلدي بين 6 و7 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

    الخبر التالى:

    41 % زيادة في أرباح "سي آي كابيتال" خلال الربع الأول من 2019
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان