جنيهان زيادة بكيلو الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الليمون البلدي في سوق العبور، جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 17 و21 جنيها.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو الملوخية، جنيها واحدا، ليتراوح بين 6 و8 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البطاطس بين 4 و5 جنيهات.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 2.75 و3.75 جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و6 جينهات.

البسلة بين 7 و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال السكري بين 5 و6 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 3.5 جنيه و 8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها، بزيادة جنيهين.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و7 جنيهات.