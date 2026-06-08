تابعنا على

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى "بلوجر" مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن رقصها بملابس خادشة والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

سقوط بلوجر الإسكندرية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية وبحوزتها 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

اعترافات بلوجر الرمل المثيرة

بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية واتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)