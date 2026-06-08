إعلان

الآداب تنهي رحلة بلوجر نشرت فيديوهات خادشة بالإسكندرية

كتب : مصراوي

10:31 م 08/06/2026

مباحث الآداب تضبط بلوجر نشرت مقاطع فيديو خادشة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى "بلوجر" مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن رقصها بملابس خادشة والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

سقوط بلوجر الإسكندرية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية وبحوزتها 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

اعترافات بلوجر الرمل المثيرة

بمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية واتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بلوجر الإسكندرية مباحث الآداب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بينهما صديقه وأحد أقاربه.. القبض على متهمين جدد في قضية صبري نخنوخ
حوادث وقضايا

بينهما صديقه وأحد أقاربه.. القبض على متهمين جدد في قضية صبري نخنوخ
شيكو يروج لفيلم "صقر وكناريا" استعدادا لعرضه بالسينمات
زووم

شيكو يروج لفيلم "صقر وكناريا" استعدادا لعرضه بالسينمات
بعد 28 عاما.. المصري البورسعيدي يتوج بكأس عاصمة مصر
رياضة محلية

بعد 28 عاما.. المصري البورسعيدي يتوج بكأس عاصمة مصر

بعد إعلانه عدم وقوع طلاق بينهما.. 15 معلومة عن أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني
زووم

بعد إعلانه عدم وقوع طلاق بينهما.. 15 معلومة عن أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني
بعد 28 عاما.. المصري البورسعيدي يتوج بكأس عاصمة مصر
رياضة محلية

بعد 28 عاما.. المصري البورسعيدي يتوج بكأس عاصمة مصر

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بينهما صديقه وأحد أقاربه.. القبض على متهمين جدد في قضية صبري نخنوخ
إعلام عبري: نتنياهو أبلغ وزراء حكومته بـ"تصعيد مرتقب" متعدد الجولات ضد إيران
انهيار إمبراطورية نخنوخ.. القبض على يحيى الصعيدي وترحيله إلى النيابة
من رولز رويس إلى فيراري.. 5 سيارات فارهة في أسطول صبري نخنوخ تشعل الجدل