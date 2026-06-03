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ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء

كتب : علاء عمران

04:46 م 03/06/2026

المتهمة

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ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية صانعة محتوى لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء ومنافية للقيم المجتمعية.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت حساب صانعة المحتوى، وتبين من الفحص قيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتها على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها محل الاتهام.

وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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الإسكندرية وزارة الداخلية صانعة محتوى

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