كشفت تحريات مباحث القاهرة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن احتجاز شخص داخل محل ملك آخر والتعدى عليه بالسب وتهديده بالحبس.

فيديو المعادي

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مالك محل – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى).

اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة منذ قرابة عام حال مشاهدته للشخص الظاهر بمقطع الفيديو يصطحب الكلاب الضالة من أمام المتجر المملوك له، فحدثت بينهما مشادة كلامية وتنصرف عقب ذلك.

فيديو استعراضي في سوهاج

في سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية في سوهاج ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن أداء قائد سيارة "ملاكى" حركات استعراضية وفتح باب السيارة حال سيره بأحد الطرق معرضا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الملاكى الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 6 / الجارى على النحو المُشار إليه بقصد الاستعراض وجرى التحفظ على السيارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)