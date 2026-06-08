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بسبب الكلاب الضالة.. حل لغز فيديو احتجاز شخص داخل محل شهير بالمعادي

كتب : مصراوي

11:38 م 08/06/2026

أمن القاهرة يكشف لغز فيديو المعادي

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كشفت تحريات مباحث القاهرة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن احتجاز شخص داخل محل ملك آخر والتعدى عليه بالسب وتهديده بالحبس.

فيديو المعادي

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مالك محل – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى).

اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة منذ قرابة عام حال مشاهدته للشخص الظاهر بمقطع الفيديو يصطحب الكلاب الضالة من أمام المتجر المملوك له، فحدثت بينهما مشادة كلامية وتنصرف عقب ذلك.

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فيديو استعراضي في سوهاج

في سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية في سوهاج ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن أداء قائد سيارة "ملاكى" حركات استعراضية وفتح باب السيارة حال سيره بأحد الطرق معرضا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الملاكى الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 6 / الجارى على النحو المُشار إليه بقصد الاستعراض وجرى التحفظ على السيارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

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القاهرة فيديو المعادي سوهاج

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