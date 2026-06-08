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أرباح غير مشروعة.. سقوط شبكة تجارة السجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية ومطروح

كتب : علاء عمران

01:36 م 08/06/2026

سقوط شبكة تجارة السجائر مجهولة

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واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط مالكي محل ومخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص بمحافظتي الإسكندرية ومطروح.
وأسفرت الحملة عن العثور بحوزة المتهمين على أكثر من 65 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وبدون أي مستندات قانونية.
وتبين أن المضبوطات كانت معدة لطرحها في الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين والقوانين المنظمة للتجارة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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الإسكندرية الغش التجاري وزارة الداخلية

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