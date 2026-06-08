واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط مالكي محل ومخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص بمحافظتي الإسكندرية ومطروح.

وأسفرت الحملة عن العثور بحوزة المتهمين على أكثر من 65 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وبدون أي مستندات قانونية.

وتبين أن المضبوطات كانت معدة لطرحها في الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين والقوانين المنظمة للتجارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)