كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدة سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، ما عرض حياتها وحياة المواطنين للخطر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع الفيديو المتداول، والذي أثار استياء عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقيادة السيارة بطريقة خاطئة وغير قانونية.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم تحديد قائدتها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة بتاريخ 28 مايو الماضي، موضحة أنها قامت بالسير عكس الاتجاه بهدف اختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق.